Bucchioni: "Il litigio con Grosso ha aiutato molto Paratici. Fiorentina imperfetta, ma Vanoli mai ha avuto una squadra così"

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha spaziato tra tantissimi temi di casa Fiorentina durante il proprio intervento a Radio Bruno, dall'addio di Grosso alle prospettive della squadra nella stagione appena iniziata.

“C’era qualcosa di più profondo dell’aspetto tecnico-tattico, una crisi di rigetto tra Grosso e la Fiorentina, una connessione mai nata, incomunicabilità. I presupposti erano diversi, ma c’è stato un cortocircuito che ha coinvolto anche i rapporti tra allenatore e direttore sportivo. Paratici ha sbagliato tante cose, ma credo che la litigata di domenica sera gli abbia dato una grande mano, perché portare avanti un rapporto mai nato sarebbe stato pericolosissimo. Dopo tre giornate si è risolto qualcosa che sarebbe diventato irrisolvibile, perché la Fiorentina aveva intenzione di aspettare ancora qualche altra partita. Continuo ad avere difficoltà a capire perché Paratici abbia buttato a mare un allenatore che ha scelto e voluto fortemente, senza fargli la squadra e prendere i calciatori richiesti, pur sapendo benissimo cosa volesse”.

‘Squadra imperfetta, ma…’

“Ora bisogna far lavorare Vanoli, che ha portato fiducia e autostima alla Fiorentina, dopo che Grosso aveva fatto capire al gruppo giocatori ‘non siete quelli che vorrei’. Il malumore di Fagioli, ad esempio, era evidente. Vanoli ha l’orgoglio per dimostrare che la Fiorentina si era sbagliata, ed è stato anche fortunato, considerato quanto è successo. La squadra è imperfetta, ma la migliore che Vanoli abbia mai avuto. Manca un centrocampista, ed è abbastanza chiaro, la squadra è troppo giovane, ed è altrettanto evidente, però è una squadra intrigante, a cui va trovato un equilibrio, perché non ci sarà sempre il Venezia. Mastantuono, Oulaï, Njie che ha avuto un buon impatto, sono elementi intriganti”.

“In campionato sarà difficile arrivare in zona coppe, ed ecco che la Coppa Italia diventa una vetrina importante. Oggi col Pisa sarà un buon test anche in vista del Napoli. La Fiorentina in gara secca può dire la sua con tutti, considerata la qualità tecnica di cui dispone. Una squadra che potrebbe costare 200 milioni di euro deve porsi degli obiettivi. Vanoli è un buon allenatore, così come Grosso, non mi rimangio le cose perché è andata male, Paratici non l'aveva preso a caso".