Bucchioni: "Dodô? La Fiorentina può fare tranquillamente a meno di lui. Contro il Pisa Mastantuono più altri dieci"

Al TGR Rai Toscana ha parlato Enzo Bucchioni, giornalista sportivo, che ha fatto il punto sulla Fiorentina alla vigilia del match contro il Pisa di Coppa Italia.

Sulle scelte

“La Fiorentina deve consolidare quanto fatto a Venezia contro il Pisa. Mastantuono deve giocare dopo la tripletta, lui più altri dieci. Turnover? E' una squadra giovane, un allenatore deve insistere su quei 13-14 giocatori. Poi ci sono 5 cambi. Il rinnovamento ci sarà durante la stagione. Dodo? Voleva andare via, adesso facciamo senza. La Fiorentina può fare tranquillamente a meno di lui dopo gli arrivi”.

Sulla partita

“Per la Fiorentina quella di domani può diventare una partita pericolosa, anche perché è un derby. Dopo la sconfitta contro l'Entella il turnover me lo aspetto dal Pisa”.