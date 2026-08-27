UFFICIALE: Poku raggiunge Italiano dopo il "no" alla Fiorentina - FOTO

Adesso è anche ufficiale. Ernest Poku e il Bayer Leverkusen hanno scelto di non procedere per la cessione del ragazzo alla Fiorentina. Va infatti al Besiktas, allenato dall'ex viola Italiano.

Poku, niente Fiorentina

Questo il comunicato: “È stato raggiunto un accordo con il Bayer 04 Leverkusen per il trasferimento del calciatore professionista Ernest Poku in prestito con un'opzione di acquisto condizionata. Crediamo che Ernest Poku darà un contributo significativo al nostro club e gli auguriamo ogni successo indossando la nostra gloriosa maglia”.

Va da Italiano: è ufficiale

Queste le prime immagini di Poku al Besiktas: