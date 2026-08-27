Tutto da rifare sul fronte esterno dopo il no di Poku. I nomi nella lista di Paratici

Sembrava tutto fatto per l'arrivo di Ernest Poku a Firenze, ma l'olandese, a sorpresa, ha scelto all'ultimo di andare al Besiktas di Vincenzo Italiano. La Fiorentina deve quindi ricominciare la ricerca per l'ala sinistra che manca nella rosa viola.

Vecchio pallino

Il primo nome sulla lista è Johan Bakayoko, nel mirino di Paratici ormai da inizio estate. Per convincere il Lipsia serve un'offerta importante, anche superiore a quella che i viola erano disposti a pagare per Poku. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe aperto a un trasferimento in Italia.

Pista inglese

Tra le opzioni c’è anche Jaden Philogene, 24 anni, esterno dell’Ipswich Town. L’inglese vuole cambiare squadra e la Fiorentina potrebbe rappresentare una soluzione, ma il prezzo è elevato: almeno 25 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.