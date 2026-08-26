La Fiorentina fa dietrofront sull'esterno offensivo. Ma c'è anche Philogene
Dopo aver trattato e quasi preso Ernest Poku, alla fine andato in Turchia al Besiktas da Vincenzo Italiano, la Fiorentina è costretta a rimboccarsi le maniche per individuare un altro esterno offensivo da accogliere entro la fine del mercato.
In questo senso, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, torna di moda il nome di Johan Bakayoko del Lipsia, un giocatore che è sempre piaciuto alla dirigenza viola. Servirebbero almeno 20 milioni di euro per portarlo a casa, ammesso che la controparte sia disposta a cederlo a ridosso del gong.
Per il quotidiano sportivo da non scartare anche Jaden Philogene, ala sinistra classe 2002 che ha manifestato la volontà di lasciare l'Ipswich Town. I biancoblù lo valutano come minimo 20 milioni di euro.