Problemi per Poku: l'affare rischia seriamente di saltare e la Fiorentina...
Sul proprio profilo X, il giornalista Niccolò Ceccarini ha appena fornito un importante aggiornamento su una trattativa che sembrava ormai chiusa, quella pronta a portare Ernest Poku dal Bayer Leverkusen alla Fiorentina.
L'affare non si fa
Il calciatore sembrava atteso ormai a Firenze, ma così non andrà. Inserimento di altri club? Accordo mancato? Giocatore non convinto? Andrà capito, forse. Poku però non è diretto alla Fiorentina
La Fiorentina guarda altrove
‘Problemi per Poku, la Fiorentina si muove su altri fronti per l’esterno', ha appena scritto Ceccarini, che fa sapere come la trattativa possa seriamente sfumare. E il tempo scorre…
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