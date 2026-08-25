Poku corre tra le braccia di Italiano. La Fiorentina deve proseguire la ricerca
La Fiorentina sembrava ormai aver chiuso per Ernest Poku, ma così evidentemente non era. Il classe 2004 olandese non vestirà la maglia viola, anzi, andrà in Turchia.
Poku da Italiano
Come riferisce Niccolò Ceccarini, il calciatore è diretto al Besiktas, club da questa estate allenato dall'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Operazione molto avviata con il Bayer Leverkusen, con l'ala di passaporto anche ghanese pronta a volare ad Istanbul.
E la Fiorentina?
La dirigenza viola dovrà virare su altri obiettivi nell'ultima settimana di mercato, per ampliare le risorse in attacco, considerando anche la precaria situazione di Moise Kean, in uscita da Firenze.
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