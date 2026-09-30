Atta e la ricerca della migliore versione di sé. Vanoli potrebbe avanzarlo e i suoi obiettivi coincidono con quelli del club

Arthur Atta sta sfruttando questa sosta per ritrovare la migliore versione di sé. Il centrocampista della Fiorentina ha trascorso questa settimana e mezzo lavorando principalmente da solo al Viola Park, con un programma mirato al recupero dai problemi muscolari e al miglioramento della condizione atletica. Un percorso per tornare a disposizione di Paolo Vanoli con maggiore continuità e brillantezza.

Più avanti

Secondo La Gazzetta dello Sport, alla ripresa del campionato il tecnico potrebbe schierarlo in una posizione più avanzata, valorizzandone qualità tecniche e capacità di incidere vicino alla porta. Per completare il rilancio servirebbe anche un gol: una scintilla capace di sbloccarlo e restituirgli fiducia.

Stessi obiettivi della società

La Fiorentina attende il suo contributo, mentre Atta prepara il ritorno attraverso il lavoro quotidiano.Gli obiettivi, del centrocampista e della società, sono gli stessi: riportare la squadra in alto già da questa stagione e rafforzare la posizione di vertice nel prossimo biennio, magari alzando un trofeo come la Coppa Italia.