Euro 2032, la Figc invia la lista delle città alla Uefa. Verso la manifestazione d'interesse per la proposta Fiorentina

L'operazione Euro 2032 va avanti e oggi la Figc invierà alla Uefa la lista di tutte le città (e relativi stadi) che possono ospitare gli Europei in Italia. Si tratta di un passaggio intermedio che non determinerà ancora la nomina delle sedi della manifestazione nel nostro paese.

La situazione a Firenze

Intanto per quanto riguarda Firenze (che sarà inserita nella lista di cui sopra) entro il 12 ottobre ci sarà (sarebbe veramente clamoroso il contrario) la dichiarazione di pubblico interesse relativamente alla proposta fatta dalla Fiorentina per partecipare alla seconda fase dei lavori del Franchi.

55 milioni e concessione

In questo momento si parla solo dei 55 milioni che servono per completare il secondo lotto. In cambio verrà data una concessione pluriennale, a canone scontato, che però non sarà della lunghezza di 90 anni (si va verso i 50 anni) come invece proposto in un primo momento dal club viola.