Stadio, arrivata l'offerta definitiva della Fiorentina. Il Comune si affida ad un team legale

La Fiorentina ha presentato a metà settembre la versione definitiva della sua proposta per completare la riqualificazione dello stadio Franchi. A dare questa notizia stamani è il quotidiano La Nazione.

Le cifre probabili

Le ultime integrazioni chiudono la fase delle modifiche, ma i dettagli economici restano riservati. Il club potrebbe aver ridotto la richiesta di concessione da 90 a 55-60 anni e aumentato il canone d’affitto a circa 2 milioni di euro annui. Queste cifre, però, non sono confermate.

Total control

Resterebbero necessari 55 milioni di euro per il secondo e ultimo lotto dei lavori, ai quali potrebbero aggiungersi altri 30 milioni per arredi, skybox e spazi hospitality. È improbabile però che la Fiorentina abbia rinunciato al controllo complessivo dei lavori, condizione sempre considerata essenziale dalla società.

Due settimane per la risposta

Il Comune di Firenze dovrà decidere entro il 12 ottobre se riconoscere il pubblico interesse della proposta. Per esaminarla, oltre alla consulenza del Politecnico di Milano, Palazzo Vecchio ha previsto un supporto giuridico-amministrativo da quasi 73 mila euro. Gli specialisti affiancheranno il responsabile del progetto Alessandro Dreoni nella valutazione delle proposte, nella preparazione degli atti e nell’impostazione della gara per completare i lavori e affidare la gestione dello stadio. Il percorso resta complesso, ma potrebbe portare alla copertura economica dell’intervento.