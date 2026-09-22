Stadio Franchi, l'integrazione già presentata dalla Fiorentina. Limata l'ultima offerta al Comune

L’integrazione per partecipare al project financing del Franchi è stata già presentata dalla Fiorentina e protocollata dal Comune, che ha avviato l’analisi conclusiva.

Il responso a breve

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il verdetto dovrebbe arrivare entro la prima decade di ottobre e le impressioni preliminari sarebbero positive. Il sindaco Sara Funaro segue la trattativa, con l’obiettivo di raggiungere un’intesa capace di coprire i 55 milioni mancanti per il secondo lotto e definire la gestione dello stadio.

Nuovi termini

Dopo la scadenza del 14 settembre, il club ha ottenuto una proroga e aggiornato la proposta iniziale. Le parti sembrano essersi avvicinate: la concessione di 90 anni appare irrealistica, mentre si valuta una durata di 50-55 anni, eventualmente rinnovabile, con un canone annuale stimato tra 1,5 e 1,8 milioni. Più il total control sui lavori e tempi certi di realizzazione. Restano fuori dall’accordo rifiniture e aree commerciali, valutate 30 milioni.

Il primo lotto dei lavori dovrebbe concludersi nel 2027 e la nuova parte dello stadio dovrebbe aprire le proprie porte per la prossima stagione calcistica (2027/28).