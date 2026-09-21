Casini: "Abbiamo il timore che la scadenza sui lavori al Franchi del 2029 non verrà rispettata. Erano state promesse altre tempistiche"

Il portavoce di Italia Viva in Palazzo Vecchio Francesco Casini ha parlato in Consiglio Comunale riguardo al Franchi, in risposta all'intervento dell'assessora Perini (LEGGI QUI).

Le parole di Casini

“Erano stati promessi altri tempi alla città, così da avere più tempo per arrivare a un accordo il più completo possibile, nell’interesse della Fiorentina, dell’amministrazione e dei fiorentini. C’è bisogno di chiudere la questione dello stadio il prima possibile. Noi avremmo volentieri visto la realizzazione dello stadio da parte di Commisso, perché era una sua volontà. Firenze avrebbe risparmiato risorse e ci sarebbero stati tempi più brevi, trattandosi di un intervento realizzato da un privato. Indietro non si torna".

Timori

“Siamo al fianco dell’amministrazione per portare a compimento questo stadio: ne va dell’interesse dei fiorentini e dei tifosi viola. All’amministrazione chiediamo tempi più certi e trasparenza. Abbiamo il timore che la scadenza del 2029 non venga rispettata”.