A Roma corrono: via libera dalla Conferenza dei servizi al nuovo stadio della Roma a Pietralata

Arrivano novità importanti da Roma sul capitolo nuovo stadio di Pietralata. Si è conclusa con parere positivo la Conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo impianto.

La seduta di oggi

La seduta conclusiva si è svolta questa mattina al parlamentino del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il passaggio rientra nell'iter amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento di autorizzazione unico per la realizzazione dell'impianto.

Nuovo stadio

Il presidente del Municipio Roma IV ha inoltre indicato Pietralata come un'area interessata da un'importante trasformazione urbana, con l'obiettivo di coniugare sport, servizi, spazi pubblici, mobilità e nuove opportunità di sviluppo. Il Municipio continuerà a seguire i successivi passaggi di propria competenza, con attenzione all'interesse pubblico, alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio. Il parere positivo della Conferenza dei servizi rappresenta ora un nuovo passaggio dell'iter amministrativo per il progetto del nuovo stadio della Roma nell'area di Pietralata.