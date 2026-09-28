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Gudmundsson lascia il ritiro dell'Islanda e torna a Roma dopo l'infortunio alla spalla. Le sue condizioni

Redazione /
Albert Gudmundsson
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Adesso è ufficiale: Albert Gudmundsson tornerà a Roma in giornata dopo l'infortunio subito durante la prima partita con la sua Islanda alla spalla.

Ritorno alla base

La federcalcio islandese ha fatto sapere di aver convocato al suo posto per le restanti partite Helgason. Il giocatore della Fiorentina, in prestito alla Lazio, si sottoporrà ad accertamenti nelle prossime ore. 

Prima diagnosi

Come riporta Il Messaggero, una prima diagnosi parla di una lieve lussazione alla spalla sinistra, ma si aspetta i risultati degli esami medici per capire meglio l'entità dell'infortunio. 

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