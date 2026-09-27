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Le condizioni di Gudmundsson preoccupano Islanda e Lazio. Si valuta il rientro anticipato a Roma per capire l'entità dell'infortunio

Redazione /
Albert Gudmundsson
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Sono ore di apprensione in casa Lazio per le condizioni di Albert Gudmundsson, ex Fiorentina che è stato costretto al cambio in occasione della partita tra Islanda ed Estonia. 

L'infortunio

Il fantasista islandese ha accusato un problema alla spalla, lasciando anzitempo il terreno di gioco. Dalla Nazionale islandese fanno sapere che il giocatore dovrebbe saltare le prossime partite in programma con la rappresentativa. 

L'iter

Con tutta probabilità Gudmundsson farà rientro in anticipo a Roma e nelle prossime ore dovrebbe essere sottoposto a una risonanza magnetica al fine di valutare l'entità dell'infortunio. 

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