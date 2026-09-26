Ahi Guðmundsson: l'islandese ex viola cade male dopo un contrasto di gioco ed è costretto al cambio

Non una partita fortunata per Albert Guðmundsson quella tra Islanda ed Estonia, valida per la Nations League.

Cambio anticipato per infortunio

Il fantasista ex Fiorentina ha infatti dovuto abbandonare il terreno di gioco al 37' minuto a causa di una brutta caduta sul terreno di gioco a seguito di uno scontro aereo con un difensore avversario. In particolare, Gud uscendo dal terreno di gioco si toccava vistosamente la spalla.

Gli esami nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni attraverso i consueti esami saranno più chiare le condizioni dell'ex viola: la cosa certa è che, in caso di stop per infortunio, la perdita di Guðmundsson sarebbe un grave colpo sia per l'Islanda che per la Lazio, con cui l'islandese ha iniziato bene la stagione.