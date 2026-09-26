Galbiati dubbioso: "Non mi hanno convinto le operazioni sui giovani. E su Oulai..."

Intervenuto durante in diretta su Lady Radio, l'ex difensore viola ed opinionista Roberto Galbiati ha analizzato le ultime vicende in casa Fiorentina.

Su Oulai

L'ex difensore ha voluto spendere parole di elogio per Oulai: “Mi piace Oulai, però ha ragione Vanoli quando dice che l'ivoriano deve prestare un pochino più di attenzione ed essere più riflessivo. Credo che questo ragazzo si possa smussare in alcune cose, ma resta un giocatore estremamente interessante. Ha voglia e grinta, è uno di quei ragazzi che piacciono subito ai tifosi".

"Non mi hanno convinto le operazioni sui giovani"

Galbiati solleva poi alcune perplessità sulle recenti operazioni di mercato in uscita riguardanti i ragazzi delle giovanili viola: “Non ho compreso sino in fondo la scelta di allontanare giovani come Balbo, Braschi e Amatucci. Alla Fiorentina servirebbe il progetto della squadra Under 23: questi ragazzi si potevano far giocare in casa e valorizzare anche dal punto di vista economico, come ha fatto la Juventus in questi anni”.