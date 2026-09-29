Stadio Maradona, stanziati 50 milioni: Napoli punta a Euro 2032. In lotta con Firenze
Passo avanti per la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. La Giunta comunale di Napoli ha autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per il progetto, che prevede un investimento complessivo di circa 200 milioni, con i restanti 150 milioni indicati a carico della Regione Campania.
L’obiettivo è trasformare l’impianto di Fuorigrotta e rafforzare la candidatura della città a ospitare alcune partite di Euro 2032 (c'è anche Firenze in lizza per questo obiettivo).
Il piano comprende un nuovo primo anello più vicino al campo, il recupero del terzo anello e interventi per adeguare lo stadio agli standard internazionali. Il Comune punta a completare i lavori entro il 2030. Lo stanziamento segna un progresso concreto, ma l’assegnazione delle gare europee resta da decidere.