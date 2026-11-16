De Gea, Vanoli gli conferma la fiducia. Ma la Fiorentina ora si aspetta una reazione

La Fiorentina aspetta una risposta da David De Gea. Gli errori e le troppe reti incassate hanno messo sotto osservazione il rendimento del portiere spagnolo, chiamato a ritrovare quella sicurezza che deve trasmettere a tutto il reparto. Il dato sulle reti evitate, che lo colloca in fondo tra i portieri di Serie A, fotografa un momento difficile.

Un indicatore che va letto anche nel contesto del rendimento difensivo della squadra, ma che accende comunque i riflettori sul contributo del numero uno viola. Alla Fiorentina servono maggiore solidità e parate capaci di fare la differenza: per De Gea è il momento di dare un segnale.

“E' il mio capitano, non si discute”

Paolo Vanoli, intanto, ha scelto di proteggerlo pubblicamente. Sollecitato sull’argomento, l’allenatore ha ribadito a più riprese una posizione precisa: “De Gea non sarà mai un problema, non si discute ed è il mio capitano”.

Una presa di posizione che conferma la fiducia nel portiere e che rappresenta anche una scelta di gestione. Vanoli punta sull’esperienza e sulla personalità dello spagnolo per ritrovare stabilità, sostenendolo in una fase nella quale ogni errore finisce inevitabilmente per pesare di più.

Vita privata

Un momento delicato che De Gea starebbe vivendo anche, per così dire, in casa propria. Ci sono tante voci, specialmente in Spagna sul rapporto non propriamente idilliaco che starebbe vivendo con la moglie Edurne. Sicuramente anche questo può incidere sul rendimento di un portiere e di un calciatore in genere.