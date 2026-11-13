De Gea: un problema senza soluzione

Tiene banco da settimane, o forse mesi, la questione dell’affidabilità e del rendimento tra i pali di David De Gea, 36enne estremo difensore che in passato ha vissuto momenti decisamente migliori. Lo spagnolo, dopo le altalene e il brutto avvio della scorsa stagione, ha inanellato in questa prima parte di annata una serie di errori pesanti; alcuni, figli di suoi storici limiti tecnici soprattutto per quanto riguarda il dominio dell’area piccola e le prese alte sui corner (si pensi all’uscita errata sul 2-2 di Bremer contro la Juve), altri che paiono più conseguenti di un ormai prolungato cattivo stato di forma psicofisico. De Gea è in flessione, e vista la non più giovanissima età viene da chiedersi se questa flessione non sia irreversibile, e se l’ottima stagione 24/25 non sia stata il suo canto del cigno.

Problemi e futuro

La problematicità del crollo di De Gea a livello di prestazione sta, oltre che nell’ovvia questione di avere un portiere che incide in negativo ( -3.32 il saldo xG concessi - gol subiti, uno dei peggiori della Serie A, ma a onor del vero il conteggio è viziato fortemente dalle prime tre giornate), anche nella delicatezza del ruolo tecnico, emotivo e perfino economico del giocatore. Lo spagnolo, oltre ad essere stato confermato in estate come titolare indiscusso tra i pali, è il capitano designato della squadra nonché il giocatore più pagato in rosa. E, nei piani della Fiorentina, ogni possibile valutazione su un passaggio di consegne tra i suoi numeri 1 era da valutarsi per la prossima estate, magari in attesa di avere ulteriori riscontri positivi da Martinelli (reduce dai sei mesi in prestito alla Samp e ora titolare all’Avellino).

Alternative

Una sua messa in discussione, seppur comprensibile rispetto allo stato di forma attuale, è evidente che vada oltre la semplice valutazione “di campo” e ponga a Vanoli e alla dirigenza riflessioni più ampie. D’altronde, c’è la questione delle alternative: i nomi a disposizione sono quelli di Oliver Christensen e Luca Lezzerini, due ragazzi che già in passato non sono stati reputati all’altezza di contendere la titolarità a portieri ben più carenti di De Gea sotto il profilo tecnico.

Passaggio di consegne

Insomma, il punto di un eventuale cambio della guardia tra i pali è che si parla di una decisione da prendere con tempistiche premature rispetto a quanto preventivato, e che per tanti aspetti rischia di essere una scelta da cui non si torna indietro. E se è vero che De Gea in un futuro non troppo lontano dovrà necessariamente passare la mano, forzarne l’avvicendamento oggi potrebbe perfino essere un fattore di complicazioni ulteriori, per di più in un reparto – quello difensivo – che già manca di punti fermi, leadership e soprattutto è indietro sul piano dell’intesa e della condivisione dei principi di gioco (e che, in ultimo, non è esente da colpe anche rispetto a determinati errori del suo portiere). Una scelta, per Vanoli, tutt’altro che banale. O che forse semplicemente non esiste.