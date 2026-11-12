Nicoletti: “Troppe critiche a De Gea e Dragusin, non sarebbero in viola se fossero al meglio. Tanti gol subiti? La media in Serie A è aumentata”

A Lady Radio ha parlato l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti, che parlando di alcuni temi attuali riguardanti la Fiorentina si è soffermato sulle tanti reti subite dalla squadra, ma non solo.

‘Dragusin? Se fosse al meglio non giocherebbe alla Fiorentina’

“A centrocampo il mio vecchio pallino è sempre stato Marco Verratti, ma profili come Torreira e Hojbjerg sono spendibili. Quest’anno avverto un’ipercriticità rispetto alla grande attenzione dello scorso anno nei commenti, considerato il terrore di retrocedere e la pacatezza nel muovere polemiche. De Gea? Ovvio che se non fosse quello dei tempi migliori non giocherebbe alla Fiorentina, ci aspetteremmo da lui sempre miracoli, però… E lo stesso vale per Dragusin, che non è quello di qualche anno fa e deve recuperare da un infortunio. Avverto troppe critiche nei confronti di una squadra che per il 90% è stata rinnovata nei titolari: bisogna avere pazienza”.

‘Nel calcio moderno si subiscono molti più gol’

“I tanti gol subiti dalla Fiorentina? La Serie A ha una media gol subiti molto più alta degli anni passati. Non bisogna preoccuparsi del dato dei gol incassati, nel calcio moderno questo sta accadendo. Naturale che sia un campanello d’allarme, su cui bisogna lavorare, ma la media delle reti subite oscilla dall’1.5 in su a gara, soltanto poche squadre, come Inter e Lazio, hanno fatto parecchio meglio finora. Se la Fiorentina vincesse sempre 4-2 come con Venezia e Sassuolo, chi si lamenterebbe? Vanoli ora ha trovato 4 calciatori offensivi su cui lavorare, Mastantuono se diventa più altruista diventa un fenomeno”.