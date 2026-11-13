De Gea e Oulai: il capitano, il futuro e quelle voci senza senso di mercato. A gennaio...

Ci sono due giocatori molto discussi in casa Fiorentina, che qualcuno ha già provato a immaginare lontano dai colori viola fin da gennaio.

Su De Gea

Uno è David De Gea, che non sta vivendo la sua miglior stagione in viola, questo è vero, ma rimane il capitano della Fiorentina e non si muoverà da Firenze prima dell'estate. La scelta è stata fatta a inizio stagione e di comune accordo si è deciso di procedere insieme.

Situazione Oulai

L'altro è Chris Oulai, appena arrivato dal Trabzonspor. Nettamente in ripresa, dalla Turchia si parla già di un interessamento del Galatasaray per lui visto l'inizio di avventura in viola a singhiozzi. Arrivato appena qualche mese fa per 26 milioni, la Fiorentina deve pagare ancora una percentuale importante al club turco che deteneva il suo cartellino e, nel caso, una percentuale sulla sua rivendita. Si andrebbe incontro a una minusvalenza da film. A meno che non arrivino offerte che superino i 30 milioni di guadagno totale per la Fiorentina (quindi altrettanto alte). Morale della favola: nessuno dei due si muoverà. Lo scrive La Nazione.