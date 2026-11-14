Orsi: "Quando cambi allenatore dopo tre giornate è normale che poi serva tempo. De Gea è lontano dai suoi standard"

Questo pomeriggio l’ex portiere della Lazio Fernando Orsi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulla stagione della Fiorentina.

"Quando la squadra cambia allenatore dopo 3 giornate allora significa che c’è qualcosa all’interno che non va, e probabilmente certe scelte che dovevano essere risolutive non lo sono state. Quando crei un certo tipo di situazione non si può pensare di vivere un’annata tranquilla. Grosso aveva un modo di allenare, mentre Vanoli ne ha un altro: forse il grande errore è stato mandar via l’ex Torino alla fine della scorsa stagione. Quando sei titubante e hai dei dubbi, chiaramente la squadra ne risente”.

“Vanoli ha bisogno di tempo per migliorare le cose”

Ha anche aggiunto: “Vanoli lo scorso anno aveva dimostrato di essere un allenatore capace, però anche quest’anno bisogna dargli del tempo. E’ entrato in una situazione che non era piu sua e quindi dovrà fare di nuovo i conti con una squadra non preparata da lui e per questo chiaramente ci dovrà mettere ulteriormente le mani. E non possiamo pensare che sia un lavoro semplice. Purtroppo per la Fiorentina ed i suoi tifosi credo che quello di quest’anno possa essere una stagione di sofferenza, mi auguro chiaramente non come quella dello scorso anno”.

“La giovane età e i tanti nuovi giocatori non possono essere una scusa”

Ha poi sottolineato un aspetto: “E’ chiaro che la giovane età degli interpreti, ed il fatto che in molti arrivino da campionati esteri, crei maggiori difficoltà ma questa non può essere una giustificazione: sono troppo pochi i punti conquistati in 11 partite. A me sembra che i viola abbiano perso delle gare clamorose, come con Frosinone e Torino. Mi aspettavo la Fiorentina non tra le prime 8 ma in altre zone di classifica. Quando cambi l’allenatore dopo tre giornate cambi tutto e l’adattamento non è mai scontato: e se pensiamo che con Grosso ci hanno messo troppo, dobbiamo darne anche a Vanoli. Purtroppo bisogna che questa squadra ritrovi quella coesione di gruppo che finora è mancata”.

“Ecco cosa penso su De Gea”

Ha detto la sua anche sui problemi di De Gea: “Quando si parla di un giocatore di questa esperienza si tende sempre ade essere meno indulgenti. E chiaramente dallo spagnolo uno si aspetta il massimo: un errore ci può stare ma non cosi tanti. La Fiorentina lo ha preso per avere qualche punto in piu, e negli scorsi anni cosi è stato, quest’anno fino ad ora mi è sembrato un po’ lontano da quelli che sono i suoi standard: fa molte parate all’interno di una partita, come contro la Juventus, ma poi con un erroraccio ha vanificato tutto”.

“La difesa influenza eccome sul rendimento dello spagnolo”

Ha poi parlato della difesa e dell’influenza che ha sul portiere: “E’ certo che il rendimento della difesa influisce, ma qui dev’essere bravo l’allenatore. Paolo è un ragazzo che lavora con anima e cuore, cosa che lo porta ad essere indemoniato quando è in panchina, deve lavorare molto sul reparto difensivo. Quando siamo in una situazione del genere secondo me la prima cosa da fare è cercare di limitare i danni. Se non prendi gol nella peggior delle situazioni la partita finisce zero a zero”.