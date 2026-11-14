Adesso è ufficiale, alle elezioni FIGC Malagò non sarà da solo: confermata la candidatura di Galliani

Dopo settimane di voci e commenti a vuoto, adesso arriva l’ufficialità da parte della FIGC. Questa mattina sono infatti arrivare comunicazioni ufficiali su quella che sarà l’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 14 dicembre. Con un lungo comunicato sul proprio sito ufficiale la Federcalcio ha comunicato che le candidature di Giovanni Malagò ed Adriano Galliani sono ufficialmente state ammesse.

La Federazione conferma la candidatura di Galliani

La comunicazione da parte della Federazione arriva dopo un concreto vaglio delle candidature proposte. Come sottolineato "Corredate dai rispettivi programmi, le due candidature erano state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. La candidatura di Malagò è stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli Atleti e Tecnici”.

Le candidature a consigliere federale

Nello stesso comunicato il sito della Figc riporta che "sono state inoltre ammesse – in ordine di presentazione - le seguenti candidature a consigliere federale” In rappresentanza della Lega Calcio Serie A

Giorgio Chiellini

Stefano Campoccia

Giuseppe Marotta

Claudio Lotito

Saverio Sticchi Damiani

In rappresentanza della LNP Serie B

Antonio Gozzi

In rappresentanza della Lega Pro

Giulio Gallazzi

In rappresentanza della L.N.D.

Ilaria Bazzerla - L.N.D. Nazionale

Daniele Ortolano - L.N.D. Nazionale

Sergio Pedrazzini - L.N.D. Area Nord

Giacomo Fantazzini - L.N.D. Area Centro

Giuliana Tambaro - L.N.D. Area Sud

In rappresentanza degli Atleti

Sara Gama - Atleti Professionisti

Davide Biondini - Atleti Professionisti

Valerio Bernardi - Atleti Dilettanti

Umberto Calcagno - Atleti Dilettanti

In rappresentanza dei Tecnici