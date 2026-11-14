Adesso è ufficiale, alle elezioni FIGC Malagò non sarà da solo: confermata la candidatura di Galliani
Dopo settimane di voci e commenti a vuoto, adesso arriva l’ufficialità da parte della FIGC. Questa mattina sono infatti arrivare comunicazioni ufficiali su quella che sarà l’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 14 dicembre. Con un lungo comunicato sul proprio sito ufficiale la Federcalcio ha comunicato che le candidature di Giovanni Malagò ed Adriano Galliani sono ufficialmente state ammesse.
La Federazione conferma la candidatura di Galliani
La comunicazione da parte della Federazione arriva dopo un concreto vaglio delle candidature proposte. Come sottolineato "Corredate dai rispettivi programmi, le due candidature erano state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. La candidatura di Malagò è stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli Atleti e Tecnici”.
Le candidature a consigliere federale
Nello stesso comunicato il sito della Figc riporta che "sono state inoltre ammesse – in ordine di presentazione - le seguenti candidature a consigliere federale” In rappresentanza della Lega Calcio Serie A
- Giorgio Chiellini
- Stefano Campoccia
- Giuseppe Marotta
- Claudio Lotito
- Saverio Sticchi Damiani
In rappresentanza della LNP Serie B
- Antonio Gozzi
In rappresentanza della Lega Pro
- Giulio Gallazzi
In rappresentanza della L.N.D.
- Ilaria Bazzerla - L.N.D. Nazionale
- Daniele Ortolano - L.N.D. Nazionale
- Sergio Pedrazzini - L.N.D. Area Nord
- Giacomo Fantazzini - L.N.D. Area Centro
- Giuliana Tambaro - L.N.D. Area Sud
In rappresentanza degli Atleti
- Sara Gama - Atleti Professionisti
- Davide Biondini - Atleti Professionisti
- Valerio Bernardi - Atleti Dilettanti
- Umberto Calcagno - Atleti Dilettanti
In rappresentanza dei Tecnici
- Giancarlo Camolese - Tecnici Professionisti
- Fabio Lozzi - Tecnici Dilettanti
- Silvia Citta - Tecnici Dilettanti