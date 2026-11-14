L'Under 17 si prepara alla sfida contro la Francia passeggiando sull'Armenia: il viola Egharevba è protagonista con un gol

Pochi minuti fa si è conclusa la sfida tra l'Italia Under 17 e i pari età dell'Armenia, partita valida per la seconda giornata della prima fase delle qualificazioni al prossimo Europeo di categoria: gli azzurrini sono inseriti nel gruppo 10 assieme agli armeni, la Francia e il Lussemburgo. E come era preventivabile, il risultato finale non porta nessuna sorpresa.

Nessuna sorpresa per l'Italia: Armenia sconfitta per 4-0

Dopo una prestazione di livello la selezione dell'ex viola Manuel Pasqual trionfa senza troppi ostacoli: al novantesimo il risultato finale è 4-0 per l'Italia. Con questi tre punti gli Azzurrini salgono a tre punti appaiandosi alla Francia in testa al girone, in attesa dello scontro diretto in programma il prossimo 17 Novembre. Ma tra i protagonisti di quest'oggi c'è anche un giocatore della Fiorentina.

Egharevba è assoluto protagonista

Stiamo parlando dell'attaccante della Primavera di Aurelio Andreazzoli Fortune Egharevba, che dopo gli exploit in cn la maglia della Fiorentina va a segno anche con la maglia della Nazionale: schierato titolare al centro dell'attacco azzurro finisce sul tabellino con una rete al 49', che fissa il risultato sul momentaneo 3-0 e da maggior tranquillità alla squadra. Presenza anche per un altro giocatore del settore giovanile viola: 9 minuti anche per il classe 2010 Barbone, subentrato nel finale a Lucarelli.