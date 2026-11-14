Bellinazzo: "La Fiorentina si è retta sui soldi di Commisso e ha finito le plusvalenze. Lo stadio a metà la penalizza"

Giornalista per Il Sole 24 Ore e noto esperto anche di finanza sportiva, Marco Bellinazzo a Tmw ha parlato del grave rosso di bilancio, fatto registrare dalla Fiorentina nell'ultimo bilancio:

"È frutto di una serie di concause. Da un lato c'è il fatto che la Fiorentina, da anni, ha ricavi caratteristici stagnanti. Dipende molto dalla sponsorizzazione della proprietà, di Mediacom, che versa oltre 25 milioni, e purtroppo risente dei limiti strutturali che attualmente ha il Franchi. Per colpa della ristrutturazione dello stadio, perde ulteriore terreno. Il punto è che, contestualmente a questi ricavi strutturali stagnanti, se non addirittura in perdita, l'anno scorso c'è stato il tentativo di alzare l'asticella per tornare nell'Europa di prima fascia. E quindi si è alzato molto il costo della rosa, sia in termini di ingaggi sia di ammortamenti. Questo ha mandato sotto pressione il bilancio. D'altro canto, non è riuscita a realizzare nella scorsa stagione quelle plusvalenze che di solito servivano alla Fiorentina per contenere le perdite, per colmare il gap tra ricavi e uscite. Questo insieme di cause e concause è in parte straordinario. Nel senso che, tendenzialmente, la Fiorentina fa in media 10, 20, 30 milioni di plusvalenze negli ultimi anni. Viceversa, in questo bilancio non ci sono. E anche il Franchi rappresenta un altro fattore straordinario”.

Modello insostenibile

"Si è retto in questi anni sulla munificenza della proprietà Commisso. Al momento, soprattutto, la cosa forse più delicata, ma allo stesso tempo quella su cui la società deve lavorare a mio avviso nell'immediato, oltre a sperare di avere il prima possibile lo stadio a piena capienza, è lavorare sulle plusvalenze. Magari non necessariamente attraverso giocatori giovani già affermati, che sono quelli acquistati in queste sessioni di mercato e sui quali ha comunque investito, ma attraverso profili più sottovalutati, con costi più bassi e con la possibilità, valorizzandoli, di realizzare poi delle plusvalenze. L’obiettivo deve essere quello di fare plusvalenze con giocatori creati dal proprio settore giovanile, valorizzando il lavoro fatto a livello di vivaio. È lì che la Fiorentina, a mio avviso, deve provare in questa fase a creare, nei prossimi anni, calciatori di alto livello. E nei settori giovanili della Fiorentina qualche buon prospetto già c'è. Questo consentirebbe di avere la possibilità di rimpinguare la prima squadra con giocatori a basso costo oppure di realizzare delle plusvalenze importanti”.