Commisso ha versato già 15 milioni da inizio stagione nelle casse viola. Le mosse per migliorare i conti

La scorsa stagione è stata un disastro sportivo ed economico per la Fiorentina di Commisso, che dopo la scomparsa del padre a deciso di seguire le sue orme e continuare a gestire la società viola.

I conti di Commisso

Come scrive La Gazzetta dello Sport analizzando il bilancio viola, nella scorsa stagione Commisso ha versato 100 milioni nel conto capitale viola. In questo inizio di campionato, sono già stati versati altri 15 milioni di euro, più il rinnovo della sponsorship con Mediacom (25 milioni di euro all'anno). Il totale delle risorse messe a disposizione del club vale adesso circa mezzo miliardo.

La parte sportiva

Dalla parte sportiva, per rimettere a posto i conti e provare a rinascere, ci si è affidati a Fabio Paratici, che ha speso 130 milioni sul mercato, al netto degli obblighi di riscatto, mentre le cessioni hanno già assicurato 47 milioni in rientro. Sul piano contabile, poi, le azioni di risparmio porteranno in questa stagione alla riduzione del 25% degli stipendi. Mosse che serviranno per migliorare nettamente i conti.