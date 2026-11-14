Il passivo record e lo sterminio tecnico ereditati da Paratici: ecco il mercato sui giovani. Mandragora regalato per dinamiche di gruppo

Ha fatto sussultare in più fasi il primo mercato estivo di Fabio Paratici, che non ha badato a spese per i cartellini ma che ha anche dovuto far fronte alla situazione che aveva ereditato dalle annate precedenti, firmate prima Barone, poi Pradè e con Ferrari a fare da trait d'union, inscalfibile. Dopo le splendide campagne della plusvalenza, basate su Chiesa e Vlahovic, la Fiorentina aveva di fatto esaurito il suo patrimonio tecnico, depauperato ulteriormente poi dall'orrida scorsa stagione. Tutti elementi che hanno contribuito a creare il buco record dell'ultimo bilancio: mai la Fiorentina aveva fatto registrare un passivo da 136 milioni, scrive il Corriere Fiorentino.

Mandragora regalato ma non per caso

Le linee d'azione di Paratici hanno seguito dunque l'esigenza di ricreare un parco giocatori dai minori costi in termini d'ingaggio ma dalla maggior prospettiva per eventuali cessioni future. Ma anche quella di creare nuovi equilibri all'interno dello spogliatoio: le cessioni di Gosens e Mandragora sono arrivate anche in questa ottica. Quella del centrocampista, regalato per 250.000 euro al Torino è legata anche a dinamiche di gruppo e scorie relative alla scorsa stagione (ricordate il rigore a Reggio Emilia?).