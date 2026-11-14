Galbiati: "La Fiorentina adesso sta meglio ma non dobbiamo abbassare la guardia. Viery deve giocare se...”

Questa mattina l’ex difensore di Fiorentina e Torino Roberto Galbiati, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di dire la sua sul momento attuale della Fiorentina di Paolo Vanoli.

“Non sono rimasto affatto stupito dall'operato di Mancini, perchè tutti ci aspettavamo qualcosa del genere. E' anche vero che dopo la prima sconfitta contro il Belgio la situazione non sembrava cosi rosea ed eravamo molto preoccupati, ma con pazienza il ct è riuscito a risollevare un ambiente ma soprattutto a trovare i giocatori giusti e a far ritrovare le giuste motivazioni toccando le giuste corde. Adesso la squadra si impegna su tutti i palloni, dimostrando di esserci sempre con la testa. Credo che si possa essere davvero sulla via di una guarigione”.

“La Fiorentina adesso sta meglio ma non dobbiamo abbassare la guardia”

Un pensiero anche sulla Fiorentina, e sui segnali positivi delle ultime giornate: “I risultati dicono che la squadra sta meglio, è vero che i risultati forse restano troppo altalenanti. Sicuramente dei progressi ci sono stati, anche l'allenatore ha dato dei segnali alla squadra: adesso anche lui sta dimostrando di avere un tipo di mentalità e di voler perseguire una certa mentalità. Non ci resta che continuare su questa squadra: adesso ci troviamo davanti una serie di partite abbordabili, dobbiamo tornare a fare risultati per garantirci un finale di stagione diverso”.

“Al momento è meglio restare con i piedi per terra”

Ha anche aggiunto qualcosa sulle prossime 5 partite: “Se una striscia positiva può cambiare gli obiettivi stagionali? Io sinceramente preferirei restare con i piedi per terra, siamo in una posizione di classifica non drammatica come la scorsa stagione ma deficitaria. Dobbiamo tornare a trovare quella continuità che ci manca, le squadre davanti a noi sono tante e anche loro in ritardo: mi viene da pensare soprattutto a Napoli e Atalanta. Per pensare ad una corsa all'Europa è forse troppo presto, se tutto dovesse andar bene credo che forse ne potremmo parlare dopo le feste di Natale: per ora dobbiamo pensare partita dopo partita per tirarsi fuori da queste zone di classifica. Questa squadra deve tornare a fare prestazioni di livello”.

"Viery deve giocare centrale: è in crescita ma.."

Un commento poi anche su Viery: “I dati potrebbero farlo passare da fenomeno, soprattutto se si tiene conto dell'età che ha. I dati sono interessanti ma quello che mi interessa, da difensore, è vedere come si muove in campo, e soprattutto dov'è quando si subisce gol. E' vero che i numeri influiscono, ma alla lunga si vince con le prestazioni: alla fine è il campo che decide tutto. Se fai 100 passaggi giusti ma sbagli un posizionamento su una marcatura si rischia di rovinare tutto. Il brasiliano sta dimostrando che il suo ruolo è quello di centrale, non può assolutamente giocare da terzino sinistro. Devo dire che è in crescita, lo dicono le prestazioni, ma ancora aspetterei a incensarlo: il miglioramento effettivo serve sul campo: resta comunque un giovane di prospettiva, per questo avrà bisogno di tempo”.

"Ranieri da certezze, ma Vanoli potrebbe confermare il brasiliano"

Ha poi concluso: “Adesso tornerà disponibile Ranieri e qui dovrà decidere l'allenatore cosa fare. Ranieri forse è piu adatto di Viery, perchè conosce bene il campionato italiano, ma sono convinto che il brasiliano nelle partite che ci aspettano potrebbe crescere ulteriormente. Sono tutte gare alla nostra portata ed è chiaro che potrebbe giocare senza le pressioni delle ultime partite”