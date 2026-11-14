Il Como si tutela per i problemi annosi di Kean e ha già pronto un altro attaccante per gennaio

Il gran colpo dell'estate, al di là della recompra di Nico Paz, in casa Como è stato Moise Kean, colui che doveva ampliare il ventaglio delle carte a disposizione di Fabregas ma che è finito per incappare nuovamente nei problemi alla tibia che l'aveva già tormentato a Firenze. Douvikas fin qui si è espresso egregiamente e ha segnato tanto ma a gennaio i lariani potrebbero coprirsi le spalle.

Kean scivola in terza linea

Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, il Como ha nel mirino Sergio Camello, già 7 gol in Liga con il Rayo Vallecano e in scadenza di contratto a fine stagione. Un giocatore simile all'attaccante greco e che darebbe un'opzione in più, rischiando di far scivolare Kean in terza linea.