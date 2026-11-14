Pellegrino: "Mastantuono è straordinario, ha la personalità per la 10 ma nessun paragone con Messi. E vedrete dopo il primo assist..."

Tra Fiorentina e Argentina, Mateo Pellegrino vorrebbe presto dividersi tra queste due maglie ma in attesa della chiamata di Scaloni, a La Gazzetta dello Sport ha ripercorso anche le tappe iniziali della carriera, con il padre Mauricio come allenatore:

“Non semplice perché ogni tanto qualcuno si lamentava e non usava belle parole nei suoi confronti. Però io ho sempre chiesto ai compagni di sentirsi liberi e ogni tanto anche io me la prendevo con lui… Siamo due professionisti e l'esperienza è stata positiva. Il periodo all'Inter? Ricordo poco, avevo 7 anni e ho fatto una stagione nelle giovanili. Con papà ho girato tante squadre, a Liverpool ho imparato l'inglese e mi sono innamorato di Fernando Torres: volevo segnare quanto lui. Con l'italiano a Parma ho dovuto ricominciare…”.

Pochi cross per me? “Più palloni significano più possibilità, però un buon attaccante deve saper aspettare un solo pallone e trasformarlo in gol. Io provo a stare sempre concentrato. In area mi sento forte, sono bravo con lo scarico e la palla lunga, devo migliorare fuori area e nel legare il gioco. La Nazionale? Giocare con l'Argentina è un sogno, però cerco di non pensarci troppo. Voglio far bene con la Fiorentina, migliorando e lavorando credo che quel giorno arriverà”.

Mastantuono e la 10 di Messi

“Franco ha personalità per farlo, l'ha già indossata in passato, ma non è l'unico, ci sono altri che possono portarla come Lautaro e Nico Paz. Non esiste un altro Messi, non ha senso fare paragoni. Chi prenderà la dieci non dovrà avere pressioni: andrà aiutato. Se ci frequentiamo fuori campo? Certo, siamo molto amici. Spesso vado a casa sua e suoniamo insieme. Io la batteria e lui la chitarra. Adesso sto imparando a suonare il piano. Non sono un esperto di musica come lui ma mi diverto. Mi serve per staccare la spina”.

Ancora nessun assist per me? Franco è straordinario nonostante sia molto giovane. L'assist arriverà e sono sicuro che sarà bellissimo. E dopo il primo non si fermerà più".