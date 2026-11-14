Pellegrino: "Nessun rimpianto Juve, la Fiorentina è la mia scelta giusta. Vanoli ci ha cambiato l'atteggiamento"

Tornato grande protagonista subito prima che il campionato si interrompesse, con due gran gol da centravanti, Mateo Pellegrino si è preso un bel pezzo di attacco della Fiorentina, sempre nel (lontano) segno di Batistuta: “Vanoli ci aveva mostrato un video per farci capire il significato della partita, ho visto Bati che festeggiava così e mi è venuto spontaneo imitarlo. Ma è stata un'eccezione” ha ribadito a La Gazzetta dello Sport.

Se ripeterò l'esultanza? “No, perché non sarebbe giusto. E' la sua esultanza, io l'ho presa in prestito per un'occasione speciale. I tifosi ce l'hanno fatto capire fin dal nostro arrivo allo stadio. In città c'era un clima diverso, però ora dobbiamo giocare allo stesso modo anche con le altre squadre. Per me è sempre bello fare gol, ero più contento per la gente”.

Complimenti da Batistuta? “No, stavolta non mi ha scritto. Lo avevo conosciuto in occasione del Centenario e poi ci eravamo sentiti perché volevo incontrarlo ancora. Mi ha aiutato a capire cosa significa giocare con la Fiorentina, spero di rivederlo presto. Il messaggio più bello me l'ha mandato mio padre: mi ha scritto che oltre al gol ho fatto una grandissima partita. E' raro che io e lui parliamo di calcio. Ora allena il Lanus e non è ancora venuto e vedermi, mentre mia madre sì. Tutta la mia famiglia vive in Argentina, sono il secondo di quattro fratelli e anche il terzo gioca a calcio: fa l'attaccante nella B argentina”.

La scelta tra Fiorentina e Juve

Se sono pentito di aver preferito la Fiorentina? “No, quando faccio una scelta sono certo che sia quella giusta. E la Fiorentina lo è. Mi trovo molto bene con i compagni, sento la fiducia e provo a ripagarla con il lavoro quotidiano”.

Il ritorno di Vanoli

“E' cambiato l'atteggiamento, il mister ha insistito molto su questo aspetto oltre che sul concetto di squadra: ci ha fatto capire l'importanza di giocare con la maglia della Fiorentina e anche che da soli non si va da nessuna parte. Però non dobbiamo pensare di essere usciti dalla crisi: dobbiamo restare lucidi e umili, a Monza alla ripresa ci aspetta una partita molto delicata”.