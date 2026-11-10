Flachi sull'attacco della Fiorentina: "Pellegrino è il titolare, cambiare proprio adesso..."

Francesco Flachi, ex attaccante che in carriera ha vestito anche la maglia della Fiorentina, ha parlato della squadra di Vanoli in un'intervista concessa Derbyderbyderby.it.

Difesa da registrare

"Contro la Juve, Oulai ha fatto molto bene. Davanti stanno continuando a fare bene, mentre in difesa c'è ancora qualcosa da migliorare. Per quanto riguarda i due centrali, devo dire che Viery ha disputato una buona partita, ma ha comunque una certa responsabilità sull'episodio dove rischia tanto essendo ultimo uomo. Dragusin, invece, alterna prestazioni positive ad altre meno convincenti. Anche ieri, in occasione del primo gol, avrebbe dovuto andare a marcare l'uomo anziché limitarsi a presidiare l'area. Altrimenti si rischia di creare problemi sempre più grandi: invece di risolverli, si finisce per accumularli”.

Ballottaggio Pellegrino-Beto

“Sai, la Fiorentina non disputa competizioni europee, quindi è normale che giochi chi sta meglio, perché ha la possibilità di recuperare tra una partita e l'altra. Beto deve essere bravo ad allenarsi e, quando gli viene concessa un'opportunità, deve farsi trovare pronto. Sono sicuramente due giocatori diversi, ma in questo momento bisogna puntare su Pellegrino, che ha già segnato quattro reti e sta facendo molto bene. Cambiare proprio adesso, secondo me, sarebbe inopportuno”.