Fabregas non si scompone su Kean: "Il suo infortunio non è la fine del mondo, ci adetteremo. Sul mercato..."

Cesc Fabregas, allenatore del Como, nella conferenza stampa in vista del match tra i lariani ed il Venezia, ha avuto modo di soffermarsi anche sui tempi di recupero di Moise Kean, alle prese col solito problema alla tibia che la Fiorentina ha imparato a ben conoscere.

Le parole di Fabregas

Queste le parole del tecnico spagnolo: “Non pensiamo al mercato, nonostante i tempi di recupero di Kean: non dobbiamo pensare così lontano. Noi siamo tranquilli, hanno parlato di circa cinque settimane e sarà così. Dobbiamo essere sereni: non è la fine del mondo, abbiamo altre situazioni e ci adattiamo a tutto quello che arriva”.

La solita maledetta tibia…

Kean, acquistato in estate dal Como per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, è fermo dallo scorso settembre a causa di un persistente problema alla tibia nato da una contusione rimediata in Nazionale. Lo staff medico lariano ha optato quindi per un intervento mirato alla risoluzione del problema, che affligge l'attaccante già dalla stagione con la Fiorentina.