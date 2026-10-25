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La Fiorentina resiste all'assedio dell'Inter fino al 90', poi subisce il ribaltone dei nerazzurri nel recupero

David Fabbri /

David Fabbri /
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Inter-Fiorentina 2-1 (64' Jimenez, 90' Thuram, 97' rig. Zielinski)

Fiorentina (4-3-3): De Gea, Jimenez (74' Dodô), Dragusin, Pongracic (50' Viery), Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono (74' Gnonto), Pellegrino (81' Beto), Njie (81' Joao Mario).

  • 100'
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    Finisce la gara con il 2-1 per i padroni di casa. La Fiorentina viene ribaltata dall'Inter nel recupero.

  • goal
    97'
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    Gol dell'Inter

    Gol dell'Inter: dagli undici metri Zielinski calcia sotto la traversa e sigla il 2-1 per i nerazzurri. Che beffa per la Fiorentina!

  • 96'
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    Calcio di rigore per l'Inter

    Rigore per l'Inter: Valdepeñas trattiene e atterra Thuram in area e l'arbitro indica il dischetto.

  • 93'
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    Conclusione in area di Dimarco, pallone lento e De Gea lo blocca.

  • goal
    89'
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    Gol dell'Inter

    Pareggio dell'Inter: Dioiuf serve in area Thuram che scocca un tiro a fil di palo depositando il pallone in porta per l'1-1 dei nerazzurri. Nel frattempo assegnati sei minuti di recupero.

  • 88'
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    Ancora De Gea decisivo!

    Sucic riceve il pallone in are e prova il tiro ravvicinato in porta, altra importante parata di De Gea!

  • 85'
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    Cross di Diouf in area, la tocca Lavelli poi calcia Thuram ma spedisce alto il pallone.

  • substitution
    84'
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    Ultimo cambio anche per l'Inter: esce Barella, va a rinforzare l'attacco dei nerazzurri Lavelli.

  • substitution
    81'
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    Ultimi due cambi per la Fiorentina: escono Pellegrino e Njie, tocca a Beto e Joao Mario.

  • 78'
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    Occasione per la Fiorentina!

    Conclusione di Gnonto in area, para Provedel in tuffo con il braccio di richiamo.

  • substitution
    77'
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    Triplo cambio per l'Inter: escono Calhanoglu, Mkhitaryan e Bastoni, tocca a Sucic, Zielinski e Dimarco.

  • 74'
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    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Mastantuono e Jimenez, vanno in campo Gnonto e Dodô.

  • 73'
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    Contropiede per la Fiorentina, Mastantuono cerca il tiro ma la sua conclusione non è potente e Provedel fa suo il pallone.

  • 72'
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    Sugli sviluppi del calcio d'angolo spizza ancora il pallone Carlos Augusto prendendo un'altra traversa.

  • 71'
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    La stava combinando grossa Jimenez regalando il pallone a Bonny a porta sguarnita, interviene su di lui Fagioli mettendo il pallone in calcio d'angolo.

  • 70'
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    Altra conclusione di potenza Calhanoglu, tiro alto.

  • 69'
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    Traversa dell'Inter

    Calhanoglu va a calciare la punizione, spizza di testa Carlos Augusto prendendo la traversa!

  • yellow_card
    69'
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    Altro fallo di VIery su Thuram stavolta appena fuori area: ammonito il difensore viola e calcio di punizione per l'Inter.

  • 68'
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    Polemiche da parte dell'Inter per un intervento di Viery in area su Thuram, ma l'arbitro ha fatto proseguire il gioco.

  • 66'
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    Ci prova Bonny in area, conclusione diretta su De Gea.

  • goal
    64'
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    Gol della Fiorentina!

    GOOOOL! Jimenez! Il laterale viola invece di crossare in area conclude direttamente sul palo di Provedel mettendo il pallone sotto il sette. Gran gol e Fiorentina in vantaggio al Meazza.

  • substitution
    63'
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    Cambio per l'Inter: esce Esposito, tocca a Bonny. 

  • 62'
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    Ci prova Diouf con il mancino da fuori, pallone che fischia vicino alla porta difesa da De Gea.

  • 59'
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    Intervento di Bastoni su Jimenez che aveva scambiato il pallone con Mastanuono dopo il colpo di tacco di quest'ultimo: cure mediche in corso per il terzino viola che poi torna in campo.

  • 56'
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    Altra paratona di De Gea!

    Ancora Carlo Augusto al cross in area, conclude di potenza Thuram ma De Gea compie una parata i pugni salvando la Fiorentina!

  • 54'
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    Conclusione con il mancino di Mkhitaryan, tiro alto.

  • 53'
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    Carlos Augusto sfreccia e serve ancora Thuram, tocca il pallone Brescianini e la conclusione lenta dell'attaccante dell'Inter finisce diretta a De Ga.

  • 52'
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    Recupera un pallone Mastantuono e lo serve benissimo a Pellegrino in area, il quale però non trova lo spazio per il tiro.

  • substitution
    50'
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    Cambio obbligato per Vanoli: si fa male Pongracic ed è costretto ad uscire, va in campo Viery.

  • 48'
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    Occasione per l'Inter!

    Carlos Agusto scappa via a Jimenez e crossa in area per Thuram che prova a toccare il pallone con il tacco, pallone che esce di pochissimo!

  • 46'
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    Il primo tempo inizia senza nessun cambio da entrambe le parti.

  • 45'
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    Il primo tempo finisce 0-0 tra Inter e Fiorentina, con i viola che stanno reggendo bene il confronto con i nerazzurri.

  • 42'
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    Altra conclusione di Thuram sul secondo palo, respinge De Gea in parata, poi Mastantuono interviene in anticipo su Calhanoglu prima che possa calciare.

  • 39'
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    Calhanoglu scodella il pallone in area su calcio di punizione, lo allontana di testa 

  • 36'
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    Grande parata di De Gea!

    Colpo di testa di Esposito in area, De Gea interviene in tuffo sul suo palo a mano aperta salvando la porta della Fiorentina!

  • 34'
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    Occasione per l'Inter con Thuram che dribbla Pongracic e prova un tiro-cross rasoterra in area sul quale non va nessun compagno in maglia nerazzurra.

  • 32'
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    Tiro strozzato di Pio Esposito deviato dal piede di Brescianini e che finisce sul fondo.

  • 29'
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    Azione della Fiorentina innescata da Ndour con il tacco per Jimenez, il quale serve Mastantuono, che prova a tornare da lui ma è in fuorigioco.

  • 26'
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    Cross in area, non ci arriva Thuram e il pallone torna a Diouf che tenta la conclusione, pallone alto.

  • 23'
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    Mkhitaryan stacca di testa in area, tentativo che finise alto.

  • 22'
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    Contropiede di Ndour che arriva nei pressi dell'area ma poi non trova a chi dare il pallone, e l'Inter si ricompone.

  • 21'
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    Calcio d'angolo per l'Inter, va Carlos Augusto di testa ma manda fuori il pallone.

  • 18'
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    Lotta a centrocampo tra le due squadre, con la Fiorentina che va a spezzare spesso il gioco dei nerazzurri.

  • 15'
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    Barella recupera un pallone e dopo un uno-due con Esposito va al tiro dal limite dell'area, pallone che arriva tra le braccia di De Gea.

  • 12'
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    Tiro di Ndour deviato, pallone che finisce tra i guantoni di Provedel.

  • 10'
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    Giocata di Mastantuono a servire Pellegrino, chiude poi la difesa nerazzurra.

  • 7'
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    Squadre in fase di studio, con l'Inter che prova il lancio lungo e la Fiorentina che resta nello schermare la manovra nerazzurra.

  • 4'
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    Diouf serve in area Bisseck, puntuale la chisura su di lui da parte di Pongracic.

  • 3'
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    Punizione conquistata da Mastantuono dopo un intervento di Bastoni; va a batterla lo stesso fantasista viola ma la sua conclusione finisce sulla barriera.

  • 1'
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    Inizia la gara al ‘Meazza’! Forza viola!

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