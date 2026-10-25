La Fiorentina resiste all'assedio dell'Inter fino al 90', poi subisce il ribaltone dei nerazzurri nel recupero
Inter-Fiorentina 2-1 (64' Jimenez, 90' Thuram, 97' rig. Zielinski)
Fiorentina (4-3-3): De Gea, Jimenez (74' Dodô), Dragusin, Pongracic (50' Viery), Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono (74' Gnonto), Pellegrino (81' Beto), Njie (81' Joao Mario).
-
Finisce la gara con il 2-1 per i padroni di casa. La Fiorentina viene ribaltata dall'Inter nel recupero.
-
Gol dell'Inter
Gol dell'Inter: dagli undici metri Zielinski calcia sotto la traversa e sigla il 2-1 per i nerazzurri. Che beffa per la Fiorentina!
-
Calcio di rigore per l'Inter
Rigore per l'Inter: Valdepeñas trattiene e atterra Thuram in area e l'arbitro indica il dischetto.
-
Conclusione in area di Dimarco, pallone lento e De Gea lo blocca.
-
Gol dell'Inter
Pareggio dell'Inter: Dioiuf serve in area Thuram che scocca un tiro a fil di palo depositando il pallone in porta per l'1-1 dei nerazzurri. Nel frattempo assegnati sei minuti di recupero.
-
Ancora De Gea decisivo!
Sucic riceve il pallone in are e prova il tiro ravvicinato in porta, altra importante parata di De Gea!
-
Cross di Diouf in area, la tocca Lavelli poi calcia Thuram ma spedisce alto il pallone.
-
Ultimo cambio anche per l'Inter: esce Barella, va a rinforzare l'attacco dei nerazzurri Lavelli.
-
Ultimi due cambi per la Fiorentina: escono Pellegrino e Njie, tocca a Beto e Joao Mario.
-
Occasione per la Fiorentina!
Conclusione di Gnonto in area, para Provedel in tuffo con il braccio di richiamo.
-
Triplo cambio per l'Inter: escono Calhanoglu, Mkhitaryan e Bastoni, tocca a Sucic, Zielinski e Dimarco.
-
Doppio cambio per la Fiorentina: escono Mastantuono e Jimenez, vanno in campo Gnonto e Dodô.
-
Contropiede per la Fiorentina, Mastantuono cerca il tiro ma la sua conclusione non è potente e Provedel fa suo il pallone.
-
Sugli sviluppi del calcio d'angolo spizza ancora il pallone Carlos Augusto prendendo un'altra traversa.
-
La stava combinando grossa Jimenez regalando il pallone a Bonny a porta sguarnita, interviene su di lui Fagioli mettendo il pallone in calcio d'angolo.
-
Altra conclusione di potenza Calhanoglu, tiro alto.
-
Traversa dell'Inter
Calhanoglu va a calciare la punizione, spizza di testa Carlos Augusto prendendo la traversa!
-
Altro fallo di VIery su Thuram stavolta appena fuori area: ammonito il difensore viola e calcio di punizione per l'Inter.
-
Polemiche da parte dell'Inter per un intervento di Viery in area su Thuram, ma l'arbitro ha fatto proseguire il gioco.
-
Ci prova Bonny in area, conclusione diretta su De Gea.
-
Gol della Fiorentina!
GOOOOL! Jimenez! Il laterale viola invece di crossare in area conclude direttamente sul palo di Provedel mettendo il pallone sotto il sette. Gran gol e Fiorentina in vantaggio al Meazza.
-
Cambio per l'Inter: esce Esposito, tocca a Bonny.
-
Ci prova Diouf con il mancino da fuori, pallone che fischia vicino alla porta difesa da De Gea.
-
Intervento di Bastoni su Jimenez che aveva scambiato il pallone con Mastanuono dopo il colpo di tacco di quest'ultimo: cure mediche in corso per il terzino viola che poi torna in campo.
-
Altra paratona di De Gea!
Ancora Carlo Augusto al cross in area, conclude di potenza Thuram ma De Gea compie una parata i pugni salvando la Fiorentina!
-
Conclusione con il mancino di Mkhitaryan, tiro alto.
-
Carlos Augusto sfreccia e serve ancora Thuram, tocca il pallone Brescianini e la conclusione lenta dell'attaccante dell'Inter finisce diretta a De Ga.
-
Recupera un pallone Mastantuono e lo serve benissimo a Pellegrino in area, il quale però non trova lo spazio per il tiro.
-
Cambio obbligato per Vanoli: si fa male Pongracic ed è costretto ad uscire, va in campo Viery.
-
Occasione per l'Inter!
Carlos Agusto scappa via a Jimenez e crossa in area per Thuram che prova a toccare il pallone con il tacco, pallone che esce di pochissimo!
-
Il primo tempo inizia senza nessun cambio da entrambe le parti.
-
Il primo tempo finisce 0-0 tra Inter e Fiorentina, con i viola che stanno reggendo bene il confronto con i nerazzurri.
-
Altra conclusione di Thuram sul secondo palo, respinge De Gea in parata, poi Mastantuono interviene in anticipo su Calhanoglu prima che possa calciare.
-
Calhanoglu scodella il pallone in area su calcio di punizione, lo allontana di testa
-
Grande parata di De Gea!
Colpo di testa di Esposito in area, De Gea interviene in tuffo sul suo palo a mano aperta salvando la porta della Fiorentina!
-
Occasione per l'Inter con Thuram che dribbla Pongracic e prova un tiro-cross rasoterra in area sul quale non va nessun compagno in maglia nerazzurra.
-
Tiro strozzato di Pio Esposito deviato dal piede di Brescianini e che finisce sul fondo.
-
Azione della Fiorentina innescata da Ndour con il tacco per Jimenez, il quale serve Mastantuono, che prova a tornare da lui ma è in fuorigioco.
-
Cross in area, non ci arriva Thuram e il pallone torna a Diouf che tenta la conclusione, pallone alto.
-
Mkhitaryan stacca di testa in area, tentativo che finise alto.
-
Contropiede di Ndour che arriva nei pressi dell'area ma poi non trova a chi dare il pallone, e l'Inter si ricompone.
-
Calcio d'angolo per l'Inter, va Carlos Augusto di testa ma manda fuori il pallone.
-
Lotta a centrocampo tra le due squadre, con la Fiorentina che va a spezzare spesso il gioco dei nerazzurri.
-
Barella recupera un pallone e dopo un uno-due con Esposito va al tiro dal limite dell'area, pallone che arriva tra le braccia di De Gea.
-
Tiro di Ndour deviato, pallone che finisce tra i guantoni di Provedel.
-
Giocata di Mastantuono a servire Pellegrino, chiude poi la difesa nerazzurra.
-
Squadre in fase di studio, con l'Inter che prova il lancio lungo e la Fiorentina che resta nello schermare la manovra nerazzurra.
-
Diouf serve in area Bisseck, puntuale la chisura su di lui da parte di Pongracic.
-
Punizione conquistata da Mastantuono dopo un intervento di Bastoni; va a batterla lo stesso fantasista viola ma la sua conclusione finisce sulla barriera.
-
Inizia la gara al ‘Meazza’! Forza viola!