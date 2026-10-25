Pellegrino e Mastantuono devono diventare dei trascinatori. Contro l'Inter a caccia di energia per risalire la china

I giocatori della Fiorentina Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino sono uniti dall’amicizia, dalle origini argentine e dalla voglia di essere protagonisti a San Siro contro l’Inter. Una sfida speciale, anche se non potranno incrociare Lautaro Martinez, il loro idolo. Entrambi hanno segnato tre gol tra campionato e Coppa Italia, diventando i migliori marcatori stagionali della Fiorentina. E contro i nerazzurri dovranno cercare una rete importante per aiutare la squadra a ritrovare la strada del successo.

Gara importante per entrambi

Per Pellegrino sarà anche l’occasione di ritrovare Cristian Chivu, già suo allenatore al Parma nella primavera del 2025. L’attaccante vuole guadagnarsi un posto stabile nell’undici titolare, dopo l’alternanza con Beto. Mastantuono, invece, punta a confermare i segnali positivi mostrati in quella tripletta di Venezia, forte della fiducia di Vanoli e del buon rapporto con l’ambiente viola. Per lui resta anche l’obiettivo di servire il primo assist della stagione.

Servono gol e assist

La Gazzetta dello Sport precisa che i due connazionali condividono inoltre l’ambizione di raggiungere la doppia cifra di gol entro la fine del campionato. Pellegrino, in particolare, si aspetta almeno cinque assist da Mastantuono. Un contributo decisivo contro l’Inter potrebbe dare nuova energia alla Fiorentina, ferma a quattro punti e a secco di vittorie in campionato dall’11 settembre. Per i viola, ritrovare fiducia e risalire la classifica è una priorità.