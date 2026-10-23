Vanoli: "Mastantuono deve migliorare nelle scelte. Difesa a tre? In qualche occasione..."

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato di assetto tattico e singoli giocatori durante la conferenza stampa in vista della partita contro l'Inter.

L'inizio di Njie

“Njie ha cominciato bene e ha fatto un'ottima partita anche contro il Como nonostante l'errore sottoporta. Deve anche saper accettare le critiche perchè Firenze è una piazza esigente”

Stravolgimento tattico?

"Difesa a tre? Rimango basito, l'anno scorso mi avete massacrato per questo modulo. Io penso che questa squadra sia pensata per giocare a quattro dietro, ma a volte all'interno del processo potrebbe accadere, i nostri difensori la sanno fare".

Titolarità di Ndour

“Ndour è sempre titolare perchè se lo merita, è semplice. E' un esempio di lavoro e di duro allenamento, se continua così diventerà un giocatore importante per la Nazionale maggiore. Ha ancora tanti margini di miglioramento. E' importante per la squadra sotto l'aspetto tattico e fisico”

Rendimento del fantasista

“Mastantuono è un ragazzo molto intelligente e ha gran voglia di contribuire per la squadra. E' un talento che deve essere al servizio della squadra, deve migliorare nelle scelte, capendo quando può dribblare o passare il pallone. E' l'unico che può dare i tempi alla squadra”.