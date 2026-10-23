Vanoli: "La squadra è costruita in prospettiva e abbiamo intrapreso la strada giusta. Andiamo a Milano per fare qualcosa di importante"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato dell'imminente sfida contro l'Inter nella consueta conferenza stampa prepartita.

L'ultima di campionato

“Contro il Como abbiamo dimostrato qualcosa di importante. In ogni partita dobbiamo dare un segnale ai tifosi attraverso impegno e gioco; questo si è visto contro i lombardi. Poi le cose negative le vediamo tutti: abbiamo preso altri 3 gol e non abbiamo mai segnato per primi. Ma la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, forse manca ancora un po' di equilibrio”.

Squadra di prospettiva

“La squadra è stata costruita in prospettiva futura con caratteristiche di mantenimento del possesso. Stiamo migliorando nell'ultimo terzo di campo, ma dietro soffriamo troppo, anche perchè abbiamo troppa frenesia nella gestione della palla. In un campionato non si possono subire così tanti gol, non è una questione di singoli ma di mentalità”.

Prossimo avversario

“L'Inter non ha bisogno di grandi presentazioni. Viene da una vittoria in 10 in Champions League. Niente però è impossibile e noi andiamo là per fare qualcosa di importante. E' una mentalità che ci deve appartenere ad ogni partita per crescere ancora. Poi ovviamente non dobbiamo essere presuntuosi, sapendo che ci sarà da soffrire. Dobbiamo fare la partita perfetta”.