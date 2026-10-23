"L'Inter lascia molto campo aperto agli avversari. Vanoli bravo allenatore a cui manca una buona campagna stampa"

Gianfelice Facchetti, figlio della leggenda dell'Inter Giacinto, ha parlato dell'imminente sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina durante il Pentasport di Radio Bruno.

Cambiamenti in casa Inter

“L'Inter sta cercando di aggiungere qualcosa allo spartito degli ultimi anni - ha detto Facchetti - ma così facendo lascia molto campo libero agli avversari. Molti processi di cambiamento hanno bisogno di tempo e pazienza. Bisognerebbe avere la lungimiranza di valutare il percorso".

Giudizio su Vanoli

Sulla Fiorentina invece: “Lo scorso anno Vanoli aveva fatto un ottimo lavoro, riuscendo a recuperare una situazione che non sembrava recuperabile. Non ho capito la decisione di metterlo da parte a fine anno. E' un bravo allenatore a cui manca una buona campagna stampa; nonostante abbia sempre dimostrato di avere passione e di lavorare con serietà”.