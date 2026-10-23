Vanoli: "Due assenze contro l'Inter. Nuovo portiere a gennaio? De Gea è il mio capitano, non si discute"

Paolo Vanoli si è presentato nella conferenza stampa pre-match per rispondere alle domande dei giornalisti in vista di Inter-Fiorentina. Il tecnico viola si è soffermato in particolare sul rendimento dei singoli giocatori.

Questione terzini

“Jimenez ha giocato anche a sinistra, così come anche Viery che è nato terzino. Lo stesso Valdepenas ha dimostrato di saper fare bene quel ruolo. In questo momento però Jimenez lo vedo meglio a destra dove è stato schierato finora, sono giocatori che mi offrono diverse opzioni tattiche".

Situazione infermeria

“Atta sta proseguendo il lavoro individuale, sta un po' meglio. Ranieri lo stiamo rivalutando piano piano, ma non sarà presente a Milano. Dodò? L'ho sempre detto, è in rosa e può partire titolare.

Il rendimento del portiere

Su De Gea e il possibile intervento nel mercato di gennaio: "E' il mio capitano, non si discute”.