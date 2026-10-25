Correggersi in campo e mantenere identità di gioco: contro l'Inter Vanoli deve prendere indicazioni da una certa partita

La Fiorentina si avvicina alla delicata trasferta contro l’Inter con l’obiettivo di trovare una svolta e rilanciare la propria stagione. Come evidenzia il Corriere Fiorentino, la squadra di Paolo Vanoli, costruita per giocare un calcio offensivo, deve trovare il giusto equilibrio tra la spinta in avanti e la solidità difensiva. I viola sono chiamati a correggere le proprie difficoltà senza perdere l’identità di gioco e le caratteristiche che dovrebbero contraddistinguerli.

Le incertezze dell'Inter

L’impegno di San Siro si preannuncia particolarmente complicato, considerando lo stato di forma dell’Inter, reduce da sei vittorie e un pareggio in campionato. La formazione nerazzurra può inoltre contare sul miglior attacco della Serie A, ma non è esente da punti deboli. Alcune incertezze nella fase difensiva sono emerse anche in Europa, come dimostrato dalla sconfitta contro il Bruges, un segnale che la Fiorentina dovrà provare a sfruttare.

Le indicazioni per Vanoli

Proprio la prestazione della squadra belga potrebbe offrire indicazioni preziose a Vanoli in vista della sfida. Pressione alta, intensità, ripartenze rapide e coraggio nell’attaccare gli spazi sono elementi che potrebbero mettere in difficoltà i nerazzurri. La Fiorentina dovrà quindi scendere in campo con personalità e organizzazione, cercando di colpire le fragilità avversarie senza concedere troppo in difesa. Solo attraverso una prova equilibrata e concreta i viola potranno provare a sorprendere l’Inter e conquistare un risultato importante.