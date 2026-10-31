Paci: "La Fiorentina si riprenderà, è una squadra giovane che deve ingranare. Fare l'allenatore a Firenze è come..."

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il noto comico e grande tifoso viola Alessandro Paci ha analizzato il momento della Fiorentina e le ultime vicende in casa viola.

“La Viola si riprenderà”

Queste le sue parole: “Io penso che la Fiorentina si riprenderà: tralasciando il fatto che al primo tiro abbiamo subito gol, ho visto una squadra in campo con tanta grinta e ho davvero molta speranza per la nostra situazione. È una squadra giovane, deve ancora rodarsi e di sicuro ci aspettavamo di più, però dico ai tifosi di essere fiduciosi perché ci riprenderemo. Pellegrino? È un giocatore che tira spesso e da varie posizioni: prima o poi inizierà a segnare con continuità”.

“Fare l'allenatore a Firenze…”

Paci ha poi proseguito, esprimendo un suo pensiero sul ruolo dell'allenatore in una città come Firenze: “La Fiorentina rappresenta una delle città più belle del mondo e l’allenatore deve essere una figura altamente rappresentativa. La società aveva già speso tanto e per me poteva fare un ulteriore investimento per prendere un tecnico top. Credo che bisognerebbe prima assicurarsi l'allenatore e poi costituire la squadra: ci vuole un mister che riesca a imporsi con la società per il mercato”.

Sull'utilizzo del VAR

Infine un pensiero sul VAR, al centro di polemiche anche in questo turno di Serie A: “Se un rigore è netto, è giustissimo che intervenga. Non deve intervenire sempre, come l'anno scorso, ma sulle situazioni evidenti è del tutto corretto che richiami l'arbitro".