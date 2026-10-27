La difesa della Fiorentina fa acqua da tutte le parti, e per fortuna De Gea si conferma una sicurezza

Oltre a quello mentale, che sommato alla mancanza di personalità ed esperienza sta frenando la stagione viola, c’è un altro aspetto che allarma ancora di piu e che dimostra come se le cose non cambiano in poco tempo la Fiorentina sia costretta all’ennesima stagione di sofferenza. Indipendentemente da quello che sia il piano partita, i viola ultimamente sanno solo perdere.

Che si aspetti o si aggredisca l’avversario il risultato è sempre lo stesso

Dopo la sosta per le nazionali in casa viola sono arrivate solo sconfitte: prima contro il Genoa di De Rossi, poi quella casalinga contro il Como ed infine quella di domenica a San Siro contro l’Inter. E se per quanto riguarda la prima a Marassi gli spunti sono pochi, le altre due non hanno fatto altro che sottolineare l’inconsistenza di questa squadra. In casa contro i Lariani la volontà di Vanoli è stata quella di giocarsela alla pari contro gli uomini di Fabregas. Il risultato? Nonostante la Fiorentina a tratti abbia dimostrato di poter fare buone cose al fischio finale è arrivata la sconfitta. Se ci si aspettava che questo atteggiamento venisse proposto anche a San Siro Vanoli ci ha sbugiardati tutti. Contro l’Inter di Chivu il tecnico gigliato ha scelto, anche se non dichiaratamente, di mettere il pullman davanti alla porta di De Gea ed il risultato finale è stato lo stesso: a fronte dei soli due tiri della Fiorentina l’Inter ha tirato verso la porta ben 33 volte, di cui 11 verso lo specchio.

Chiedere scusa a David De Gea

Chi ha visto la partita sa benissimo che senza la presenza di David De Gea in campo il passivo finale sarebbe potuto essere piu ampio. Sono infatti state almeno tre le parate decisive del portiere spagnolo, senza dimenticare quella galattica su Bastoni che però era finito in fuori gioco. Chi si lamenta del portiere di Madrid deve iniziare ad aprire gli occhi: non è lui la causa di tutti mali della Fiorentina. La Fiorentina non è penultima in campionato per colpa di De Gea. E’ vero che quest’anno ha avuto una flessione di rendimento, ma i Viola non hanno incassato 19 reti in 8 giornate per a causa sua.

Il problema di questa Fiorentina nasce in difesa

Prima di pensare quindi alla fase offensiva, che con 9 reti in 8 partite si conferma comunque pessima, Vanoli e tutto il suo staff devono obbligatoriamente trovare il modo di risolvere i problemi della fade difensiva: se non si impara a difendere la salvezza in poco tempo diventerebbe un miraggio. La media fa paura: i viola subiscono 2,5 reti a partita. Il tempo delle chiacchiere è finito. La situazione può essere ancora ribaltata ma pensando di segnare un gol piu dell’avversario, come fanno squadre del calibro dell’Inter, si va da poche parti. Il tempo a disposizione per invertire il trend c’è ancora, ma adesso il margine di errore della Fiorentina è sempre piu sottile.