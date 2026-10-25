Calamai: "Se il Como non avesse avuto bisogno di italiani non avrebbe preso Kean. Può durare un solo anno la sua avventura sul lago"
Luca Calamai, giornalista fiorentino vicino alle vicende di casa viola, ha parlato nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com anche dell'acquisto di Kean da parte del Como dalla Fiorentina.
Le parole di Calamai
“Mi chiedo cosa pensi veramente Fabregas dell’operazione Kean. Per il momento il Como senza avere risposte positiva da Moise. Credo che se la società lariana non avesse avuto l’assoluta necessità di comprare giocatori italiani Fabregas avrebbe cercato altrove”.
Un anno solo?
"Intanto si gode Douvikas, un bomber che fa la differenza in Serie A e anche in Champions. Nelle gerarchie del Como il buon Kean è stato azzerato dall’attaccante greco. Potrebbe durare solo un anno l’avventura di Kean sul lago".
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