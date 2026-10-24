Quaranta milioni per Kean ma c'è un Douvikas che non sbaglia un colpo e a Como i 'problemi' sono tutti piacevoli

Doveva arrivare in riva al lago per fare il titolare, o quantomeno per curriculum Moise Kean partiva con determinate credenziali rispetto a Douvikas, l'attaccante protagonista della cavalcata Champions del Como. I problemi alla tibia della scorsa stagione però sono tornati a infastidire l'ex viola, che ha giocato solo qualche minuto fin qui. D'altronde, anche stando al 100%, sarebbe complicato per Fabregas rinunciare al suo rivale, decisivo anche oggi con una doppietta dopo aver segnato alla Fiorentina e al Manchester United. I lariani insomma sono coperti anche in assenza del loro colpo di mercato.

Quarta milioni… di problemi piacevoli

C'è chi da quelle parti si chiede come farà Fabregas a togliere dal campo il greco e inserire via via l'attaccante pagato 40 milioni: una sorta di piacevole imbarazzo della scelta. Un qualcosa che a Firenze di certo non si viveva perché l'attacco era incentrato solo su Kean, vista la penuria delle alternative. Ad averne di problemi così insomma, nel frattempo Douvikas vola ancora verso la vetta della classifica marcatori.