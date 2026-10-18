Le nostre PAGELLE: Pongracic più attaccante che difensore, Ndour invisibile fuori dall'U21. Njie, non sarai mica parente di Ikoné?

DE GEA: 5 Urge ahinoi, partire dalla fine e dal destro di Douvikas su cui fa quasi tenerezza per come si accoscia, a lentezza disarmante lasciando passare il pallone. E’ bravo finché c’è da parare ‘staticamente’, non è più purtroppo il valore aggiunto di un paio di stagioni fa.

JIMENEZ: 5 Il classico mix di nervi, spinta offensiva e qualche dimenticanza arretrata. Dov’era ad esempio mentre Valle crossava il pallone dello 0-2 sulla testa di Nico Paz? Nella ripresa prova qualche sfuriata ma stavolta non arriva alcuna deviazione fortunosa. 69’ Dodo: 6 Subito uno sprint che poi finisce in un cross insidioso ma la partita è già ‘morta’ quando entra.

DRAGUSIN: 5 Meno coinvolto in negativo rispetto al compagno nella prima parte. Rimedia nella ripresa, quando assiste al tris del Como con Douvikas che calcia dopo qualche doppio passo. Capitano aggiunto durante la revisione al Var ma tristemente inerme.

PONGRACIC: 5 Non aveva mai segnato in A eppure fa meglio l’attaccante che il difensore, il che la dice lunga. Dietro perde duelli aerei in serie, con Douvikas e Nico Paz, è tragicamente trasparente ma anche reattivo quando c’è da ribadire in rete il pallone dell'1-2. Una oceanica revisione al Var gli nega una clamorosa doppietta.

VIERY: 4,5 Gli va bene una volta, ma alla seconda in cui Liberali sfugge alla ‘marcatura’ la Fiorentina va sotto 1-0. Come d’abitudine, non si capisce cosa dovrebbe fare: sul raddoppio arriva quasi a difendere su Nico Paz a centro area ma finisce ad ammirare da vicino la rete. Ennesimo caso di investimento mal adattato. 63’ Valdepenas: 5,5 Un pallone giocabile in mezz’ora ed un cross masticato che finisce sui piedi della difesa.

FAGIOLI: 5,5 Nel concetto di trasparenza ci rientra a pieno titolo anche lui ma se non altro, i suoi compiti prevedono anche altro. Come faccia a non segnare l’1-0 all’inizio è inspiegabile, inventa un grande assist per Njie e trova la porta in più occasioni.

NDOUR: 5 Parte dando un bel pallone a Pedro Gonçalves che arriva incespicando al tiro. Il problema è che davanti non c’è più la Polonia U21 e limitarsi a sgambettare e vivere di rendita non basta. Il famoso peso, la sostanza, l’interdizione dovrebbe darle lui ma quando il Como accelera i ritmi, si dissolve insieme agli altri. Chiude con un ignobile liscio. 79’ Beto: s.v.

PEDRO GONCALVES: 6 Parte con un paio di palle fantastiche no-look, a Njie e poi Fagioli, entrambe buttate nel bidone dell’organico. Butez di petto gli chiude la strada della porta. Poi su un fallo clamoroso su di lui nasce lo 0-1 che indirizza la partita. Perde anche la palla del terzo gol, a batterie ormai scariche. 63’ Gnonto: 5,5 Prova un’iniziativa ma schiaccia troppo il tiro col mancino. Questo è ma di colpe ne ha meno degli altri.

MASTANTUONO: 5,5 Un po’ tutto e il contrario di tutto, tra un assist buono per Pellegrino e un diagonale di destro finito fuori. Disegnerebbe una palla pregiata per il 2-2 di Pongracic, poi vanificata dal Var. Di animo ce ne mette ma finisce spesso a sbattere su Kaiki o Valle. 69’ Brescianini: 5,5 Cosa chiedere a un mestierante come lui sull’1-3? Niente più dell’impegno che ci ha messo.

NJIE: 4,5 Parte frizzante ma un po’ lezioso, da quella parte però la Fiorentina non ci va quasi mai. La ripresa è un drammatico condensato di errori sotto porta, dal pallonetto sull’esterno della rete che sarebbe valso il 2-2 all’assurdo palo che colpisce di testa da centro area piccola. Terribili Ikonè vibes.

PELLEGRINO: 5 Prova a dare più fisicità nei duelli per tenere alta la squadra e il pallone. Arriva a botta sicura a deviare il cross di Mastantuono ma Ramon gliela sporca e favorisce la semplice parata di Butez. Mancheranno i palloni alti all’argentino ma da parte sua manca anche tanto altro: sbiadisce dietro a Kempf e Ramon.

VANOLI: 5 La Fiorentina non parte come a Genova, è più aggressiva e crea anche ma quando l’avversario prova a colpire, lo fa senza opposizione. Mostra al pubblico anche Gonçalves, che di talento ne ha eccome per meritare spazio… a centrocampo però l’inconsistenza è drammatica. Prova anche il doppio centravanti ma a partita finita, bei tempi quelli della sosta.