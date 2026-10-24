Il Como batte anche il Sassuolo mentre Palladino vince in Sardegna e si allontana dalla Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Terza vittoria in una settimana per il Como, che dopo Fiorentina e Manchester United ha superato anche il Sassuolo in uno dei due anticipi delle 15: successo per 2-0 per i lariani, deciso tutto nella ripresa dal solito Douvikas. Il greco ha segnato sotto misura in entrambe le occasioni, prima su assist di Caqueret e poi su quello di Kaiki, portando così i suoi in zona Champions.

Riscatto Palladino

Vittoria con lo stesso punteggio per il Bologna, che dopo la sconfitta interna contro l'Inter, è andato a vincere a casa del Cagliari, in rallentamento dopo l'avvio scoppiettante di campionato. La squadra di Palladino ha vinto nella ripresa, segnando prima con Casale di testa e poi su rigore con Bernardeschi. Rossoblù ora a +4 sulla Fiorentina.

La classifica aggiornata

La nuova classifica di Serie A: Inter 19, Lazio 19, Roma 17, Como 17, Milan 15, Frosinone 13, Cagliari 13, Torino 13 Juventus 11, Napoli 10, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Bologna 8, Monza 7, Udinese 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3.