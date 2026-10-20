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Tegola per Palladino, un centravanti in prestito dalla Fiorentina costretto ai box per diverse settimane

Redazione /
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Roberto Piccoli
Roberto Piccoli. Foto: Fiorentinanews.com
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Brutte notizie per l'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino; il viola in prestito Roberto Piccoli è uscito malconcio dalla sfida contro l'Inter; per l'attaccante si prospetta un stop piuttosto lungo. 

L'entità dell'infortunio. 

Piccoli ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra durante la sfida contro i nerazzurri. L'attaccante rossoblù è costretto ad uno stop di circa tre settimane. 

Pausa nazionali

Una tegola per Raffaele Palladino, che dovrà fare a meno dell'ex attaccante della Fiorentina per le prossime settimane. A ridurre il numero delle partite che potrebbe saltare sarà però la pausa per le nazionali di novembre, che consentirà al giocatore di recuperare con maggiore tranquillità.

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