Tegola per Palladino, un centravanti in prestito dalla Fiorentina costretto ai box per diverse settimane
Roberto Piccoli. Foto: Fiorentinanews.com
Brutte notizie per l'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino; il viola in prestito Roberto Piccoli è uscito malconcio dalla sfida contro l'Inter; per l'attaccante si prospetta un stop piuttosto lungo.
L'entità dell'infortunio.
Piccoli ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra durante la sfida contro i nerazzurri. L'attaccante rossoblù è costretto ad uno stop di circa tre settimane.
Pausa nazionali
Una tegola per Raffaele Palladino, che dovrà fare a meno dell'ex attaccante della Fiorentina per le prossime settimane. A ridurre il numero delle partite che potrebbe saltare sarà però la pausa per le nazionali di novembre, che consentirà al giocatore di recuperare con maggiore tranquillità.
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