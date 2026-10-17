Brutte notizie per Palladino ed il Bologna: un ex viola è costretto ad alzare bandiera bianca a fine primo tempo contro l'Inter
Roberto Piccoli. Foto: Fiorentinanews.com
Arrivano brutte notizie per Raffaele Palladino: dopo l'infortunio di Riccardo Orsolini, l'allenatore del Bologna deve ora fare i conti con un ulteriore stop nel reparto offensivo.
Si ferma Piccoli
A fermarsi questa volta è Roberto Piccoli, sostituito al 30' della partita contro l'Inter. L'ex attaccante della Fiorentina è rimasto a terra dopo uno scontro con Akanji e poco dopo ha chiesto il cambio per un problema muscolare ai flessori della coscia destra.
Piccoli costretto al cambio
Al suo posto è entrato in campo Jay Enem, a segno nella scorsa giornata. Un bel grattacapo per Palladino, col Bologna che sta bloccando l'Inter sul punteggio di 1-1.
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