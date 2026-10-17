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Brutte notizie per Palladino ed il Bologna: un ex viola è costretto ad alzare bandiera bianca a fine primo tempo contro l'Inter

Redazione /
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli. Foto: Fiorentinanews.com
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Arrivano brutte notizie per Raffaele Palladino: dopo l'infortunio di Riccardo Orsolini, l'allenatore del Bologna deve ora fare i conti con un ulteriore stop nel reparto offensivo.

Si ferma Piccoli

A fermarsi questa volta è Roberto Piccoli, sostituito al 30' della partita contro l'Inter. L'ex attaccante della Fiorentina è rimasto a terra dopo uno scontro con Akanji e poco dopo ha chiesto il cambio per un problema muscolare ai flessori della coscia destra. 

Piccoli costretto al cambio

Al suo posto è entrato in campo Jay Enem, a segno nella scorsa giornata. Un bel grattacapo per Palladino, col Bologna che sta bloccando l'Inter sul punteggio di 1-1. 

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