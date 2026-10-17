Marchini: "Contro il Como vorrei una Fiorentina subito sul pezzo. Dualismo Oulaï-Fagioli? Vi dico che..."

Giampaolo Marchini, esperto giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende in casa Fiorentina in vista della partita contro il Como.

“Vorrei una Fiorentina che…”

Queste le sue parole: “Non saprei che Fiorentina aspettarmi, ma vorrei finalmente vedere una squadra che approcci bene alla partita e che non perda le distanze tra i reparti. Il Como va molto in verticale, la Fiorentina invece deve provare a mandarli in orizzontale, la partita si giocherà molto su questo”.

Sul dualismo Oulaï-Fagioli

Spazio poi ad una riflessione su Oulaï: “Il dualismo tra Oulaï e Fagioli è una situazione tattica non accantonata, ma difficilmente la vedremo domani: contro il Como mi aspetto di vedere Fagioli con Ndour e Brescianini”.

